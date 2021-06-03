NVIDIA к годовому собранию акционеров подготовила презентацию для инвесторов, посвящённую преимущественно итогам 2021 фискального года, который в календаре компании завершился в конце января. Сейчас для неё наступил 2022 фискальный год, отчёт о результатах первого квартала которого она опубликовала в конце мая.

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Источник изображения: NVIDIA

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В прошлом году 47% общей выручки NVIDIA обеспечил игровой сегмент, а на протяжении пяти последних лет игровая выручка компании ежегодно росла в среднем на 22%. Компания сочла нужным напомнить, что занимает лидирующие позиции в игровом сегменте, а её выручка в три раза больше, чем у ближайшего конкурента. Всего в мире насчитывается более 200 млн пользователей игровых видеокарт GeForce.