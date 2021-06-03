Производство процессоров собственными силами выгоднее для Intel, чем использование услуг TSMC
На технологической конференции Cowen интересы компании Intel представлял Том Лантцш (Tom Lantzsch), старший вице-президент и руководитель группы, отвечающей за продукцию для Интернета вещей. В силу специализации этого руководителя, основная часть вопросов на конференции была связана с узкой тематикой, не представляющей интереса для широкого круга читателей.
реклама
реклама
Между тем, когда речь зашла об отношении Тома к предложенной новым генеральным директором Патриком Гелсингером (Patrick Gelsinger) производственной политике, собеседник ведущего заметно оживился, назвав нового главу компании энергичным лидером, способным увлечь за собой людей. Пусть он находится у руля компании всего три месяца, предложенные им радикальные реформы многими были восприняты с энтузиазмом.
Если же говорить чисто об экономической стороне вопроса, то Intel выгоднее производить свои процессоры собственными силами, поскольку вся добавленная стоимость достаётся компании. Это утверждение, как пояснил Лантцш, справедливо только для условий, когда на производстве Intel всё работает нормально. Сейчас необходимо решить некоторые проблемы, поэтому привлечение сторонних контрактных производителей считается допустимой, хоть и не очень популярной мерой. В этом случае Intel будет меньше зарабатывать на реализации собственной продукции.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила