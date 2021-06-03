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Для предприятия TSMC в Аризоне будет актуальнее нехватка кадров, чем водных ресурсов

Выбор этого штата компанией TSMC во многом закономерен.
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Издание Nikkei Asian Review поделилось некоторыми соображениями по поводу выбора штата Аризона для строительства предприятия TSMC, которое недавно началось в окрестностях его административного центра, Финикса. Политика на это решение повлияла чуть больше, чем экономика.

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Источник изображения: TSMC

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По крайней мере, склонивший руководство TSMC к этому шагу Дональд Трамп (Donald Trump) в свою бытность президентом США пользовался активной поддержкой губернатора штата Аризона, а возглавляющий штат Вашингтон Даг Дюси (Doug Ducey), где у TSMC уже с середины девяностых годов функционирует дочернее предприятие WaferTech, был демократом и политическим оппонентом Трампа.

Кроме того, в штате Аризона представлено немало производств полупроводникового профиля, крупнейшее из которых принадлежит компании Intel. Она около сорока лет вкладывает в местную инфраструктуру миллиарды долларов, поэтому с этой точки зрения TSMC не придётся «начинать в чистом поле». С другой стороны, строительство предприятия в США будет в два с половиной или три раза дороже, чем возведение аналогичного предприятия на Тайване, поэтому TSMC сильно рассчитывает на правительственные субсидии.

Что перепадёт тайваньскому производителю из федерального бюджета США, пока сказать сложно, а вот власти столицы Аризоны готовы выделить $205 млн на создание необходимой для предприятия TSMC инфраструктуры. По крайней мере, к площадке будут подведены дороги, улучшено водоснабжение и усовершенствованы очистные сооружения.

Эксперты утверждают, что полупроводниковое производство больше всего нуждается в электроэнергии, а потребности в технической воде не так велики, как принято считать. Intel на своих предприятиях в Аризоне ежедневно очищает для повторного использования 34 млн литров воды, а к 2030 году компания обязуется отдавать природе больше пресной воды, чем потребляет.

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Основатель TSMC уже выражал озабоченность кадровым голодом, с которым предприятие компании в США может столкнуться. Корпорация Intel свои интересы в сфере подготовки обслуживает через сотрудничество с местным университетом, TSMC в этом плане придётся сложнее. Зато Аризона является популярным среди американской молодёжи местом проживания, поэтому непосредственно с поиском рабочих рук проблем не возникнет.

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