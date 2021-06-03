С каждым новым поколением видеокарт NVIDIA до 60% геймеров переходят на новые модели
Представителям Bank of America недавно удалось пообщаться с главой NVIDIA, финансовым директором компании и штатным специалистом по связям с инвесторами. Это интервью породило ряд интересных тезисов, которыми мы бы хотели поделиться на страницах новостной ленты.
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Во-первых, представители NVIDIA выразили сожаление, что дефицит компонентов мешает видеокартам поколения Ampere распространяться по рынку с той же скоростью, что и Turing, и Pascal. Зато средние цены реализации внутри поколения растут быстрее, чем в случае с предшественниками. По оценкам экспертов Bank of America, с выходом нового поколения игровых видеокарт средняя цена реализации в случае с продукцией NVIDIA ежегодно увеличивается в среднем на 10-15%.
Во-вторых, как отметил основатель и глава NVIDIA, если геймер в предыдущем поколении покупал видеокарту серии xx60, то в следующем он наверняка поднимется на ступень выше до xx70. В целом, по статистике NVIDIA, каждое новое поколение видеокарт марки толкает до 40-60% владельцев видеокарт GeForce на модернизацию. Семейство Ampere в этом отношении пока формирует лишь 4% пользовательской базы, поэтому у него есть хороший потенциал роста.
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