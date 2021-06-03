На страницах ресурса Barron’s опубликована статистика Mercury Research по рынку дискретных графических процессоров за первый квартал текущего года. По данным источника, доля AMD по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась с 24,2 до 19%, а NVIDIA смогла занять 81% рынка.

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Источник изображения: PC Watch

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Если в 2020 году рынок дискретных видеокарт в первом квартале традиционно для сезона сократился на 11%, то в этом году объёмы продаж выросли последовательно на 1%. Средняя цена реализации при этом росла опережающими темпами – на 10% в последовательном сравнении.

Аналитики Mercury Research предполагают, что из 22 млн проданных в первом квартале графических процессоров AMD и NVIDIA на долю майнеров пришлось не более 1-2 млн экземпляров, если судить по активности сети Ethereum.