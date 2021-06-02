Участники рынка рассчитывают на рост в игровом сегменте после выхода новых видеокарт
Официальные представители NVIDIA затрудняются оценить, какую долю выручки в игровом сегменте обеспечивают скупающие видеокарты и ноутбуки майнеры, но не стесняются предположить, что это влияние достигает существенных величин. Сторонние эксперты в своих оценках расходятся – одни считают, что майнеры приносят около 20% игровой выручки NVIDIA, другие готовы списать на майнеров до половины всех средств, полученных компанией в игровом сегменте за предыдущий квартал.
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Опрошенные сайтом DigiTimes отраслевые источники выражают надежду, что появление на рынке новых видеокарт NVIDIA и AMD окажет стимулирующее воздействие на рынок игровых комплектующих во втором полугодии.
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Основной прирост активности будет наблюдаться в верхнем ценовом сегменте, как поясняет первоисточник. Опять же, при сборе статистики будет проблематично определить, достаётся ли конкретная видеокарта любителю игр или майнеру, поэтому чисто формально сомневаться в справедливости такого прогноза нет причин.
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