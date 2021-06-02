Intel Core i9-11900KF вырвался на третье место в SuperPI 32M на частоте 7044 МГц
Греческий энтузиаст OGS продолжает познавать границы возможностей одного из инженерных образцов Intel Core i9-11900KF, имеющихся в его распоряжении. При помощи материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Apex на основе чипсета Intel Z590 и резервуара с жидким азотом частоту процессора удалось поднять до 7044 МГц, что обеспечило попадание на третье место в рейтинге SuperPI 32M с результатом 3 минуты 40,907 секунды.
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На указанной частоте процессор смог сохранить активность только трёх ядер и трёх потоков, но в конкретном тесте такое сочетание оказалось достаточным, чтобы выбиться на третье место в абсолютном зачёте.
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Модули оперативной памяти для эксперимента предоставила марка GALAX, твердотельный накопитель предоставлен Crucial, а термоинтерфейсом его автора обеспечила марка Thermal Grizzly.
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