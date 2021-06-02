Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang), как отмечает японский сайт PC Watch, в ходе своих рассуждений о ситуации на рынке видеокарт пояснил, почему майнеры готовы покупать видеокарты по любым ценам. Для них, как признаётся основатель компании, видеокарты семейства GeForce являются инвестицией, которая рано или поздно себя окупит. Если цена растёт, то срок окупаемости просто увеличивается.

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Источник изображения: PC Watch

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Любители игр, в большинстве своём, как пояснил Дженсен Хуан, являются потребителями – они просто тратят деньги при покупке видеокарт на собственное развлечение. Для них цена видеокарты имеет очень большое значение. Как развести эти категории покупателей по двум рыночным нишам, NVIDIA уже придумала: игровые видеокарты получат ограничители производительности в майнинге, а профессиональным майнерам будут полагаться ускорители серии CMP, созданные на основе игровых видеокарт, но обеспечивающие полную производительность при добыче криптовалют.