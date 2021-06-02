Переборов соблазн принять участие в презентации GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti, генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) не отказал себе в удовольствии ответить на вопросы представителей прессы в ходе отдельной виртуальной пресс-конференции. Как отмечает японский сайт PC Watch, трансляция велась из нового корпуса штаб-квартиры NVIDIA (Voyager), который строился рядом с существующим, начиная с 2018 года.

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Источник изображения: PC Watch

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В самом здании ещё никто не работает, но основатель NVIDIA воспользовался служебным положением, чтобы использовать эту площадку для общения с прессой, пусть и в удалённом формате. Напомним, что в корпусе Endeavour у генерального директора NVIDIA постоянно закреплённого за ним кабинета не было, он предпочитал использовать для работы разные помещения.

Ситуации с ценами на видеокарты, их дефицитом и майнингом Дженсен Хуан уделил предсказуемо много внимания. Во-первых, он заявил, что дефицит вызван не столько ограничениями в объёмах поставок графических процессоров, сколько высоким спросом и дефицитом других электронных компонентов. Во-вторых, он выразил надежду, что во втором полугодии объёмы поставок видеокарт увеличатся, а цены пойдут вниз. По словам главы компании, цены растут на уровне дистрибьюторов и розничных сетей, сама NVIDIA отпускные цены на свою продукцию не меняла. Поможет нормализации ситуации на рынке и появление специализированных ускорителей CMP, а также введение ограничения на производительность новых видеокарт в майнинге.