Традиционные причитания целевой аудитории по поводу оправданности назначенной NVIDIA цены на очередную новинку в случае с GeForce RTX 3080 Ti довольно быстро утихли после осознания ситуации с реальными ценами в рознице, которые завышены на сотни долларов, если не тысячи. На этом фоне готовность одной из торговых сетей США предложить видеокарту серии Founders Edition по официальной цене $1199 уже в конце этой недели выглядит если не чистым благородством, то хотя бы готовностью следовать рекомендациям NVIDIA.

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Источник изображения: Best Buy

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Сколько «счастливчиков» получат GeForce RTX 3080 Ti по указанной на сайте цене, пока предсказать сложно. Видеокартами такого дизайна NVIDIA готова торговать и напрямую, сохраняя централизованную ценовую политику. В отношении видеокарт партнёров с их собственным дизайном подобная «генеральная линия» не всегда работает, особенно в условиях криптовалютной лихорадки.