Palit представила видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti в сериях GameRock и GamingPro
Тайваньская компания Palit Microsystems, являющаяся ведущим производителем графических ускорителей, вслед за анонсом GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti на Computex 2021 представила собственные версии новинок. Обе модели появятся в рамках серий GameRock и GamingPro.
Видеокарты линейки GeForce RTX 30 строятся на базе улучшенных ядер трассировки лучей, тензорных ядер, обновлённых потоковых мультипроцессоров и включают в себя сверхбыструю видеопамять G6X, обеспечивая максимальный уровень производительности даже в самых требовательных играх. Всего компания Palit Microsystems поставит на рынок шесть ускорителей в рамках двух линеек:
- GeForce RTX 3080 Ti GamingPro;
- GeForce RTX 3070 Ti GamingPro;
- GeForce RTX 3080 Ti GameRock;
- GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC;
- GeForce RTX 3070 Ti GameRock;
- GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC.
Флагманская линейка GameRock ориентирована на энтузиастов, стремящихся получить максимальный игровой опыт. Новинки отличаются дизайном «Ослепительный ангел» со стильной адресной подсветкой Angel ARGB и эффективной системой охлаждения, способной остудить пыл графического чипа.
Для любителей классики тайваньская компания подготовила видеокарты серии GamingPro, который отличаются более стандартным внешним обликом, но при этом тоже предлагают максимальную производительность. Графические ускорители оснащены улучшенными вентиляторами TurboFan 3.0. Сами видеокарты исполнены в серебристо-сером и металлическом цветах, но в сочетании с адресной подсветкой ARGB они позволяют настраивать цветовые эффекты в зависимости от личных предпочтений каждого отдельного пользователями.
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