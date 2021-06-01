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AMD подчёркивает, что трёхмерная компоновка памяти будет доступна высокопроизводительным процессорам

Какое семейство под ними подразумевается, до конца не ясно.
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День набирал свой ход, и к кадрам из трансляции с открытия Computex 2021 и цитатам из пресс-релиза добавились комментарии представителей AMD в Twitter. К анимационному ролику, демонстрирующему особенности трёхмерной компоновки чиплетов, добивалась и аннотация Лизы Су (Lisa Su).

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Источник изображения: Twitter, AMD

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Оба источника продолжали настаивать, что технология трёхмерных чиплетов будет доступна на продуктах AMD в сегменте высокопроизводительных вычислений. Однозначного мнения о принадлежности к нему старших моделей потребительских процессоров Ryzen у целевой аудитории нет. С одной стороны, AMD уже давно делает упор на продвижение в потребительском сегменте более дорогих и производительных процессоров. И демонстрация прототипа Ryzen 9 5900X с увеличенным объёмом кеш-памяти в играх была осуществлена не просто так.

С другой стороны, такая компоновка может распространиться и на серверный сегмент, хотя выпускать обновлённые процессоры за несколько месяцев до дебюта архитектуры Zen 4 компания захотела бы лишь по просьбе отдельных корпоративных клиентов – например, для заказчиков из числа лидеров облачного сегмента.

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