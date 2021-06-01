Компания Samsung Electronics лицензировала графику RDNA у компании AMD ещё несколько лет назад, но итоги их совместной работы конечные потребители увидят только в этом году, если верить заявлениям главы компании Лизы Су (Lisa Su) в ходе презентации на открытии Computex 2021.

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Источник изображения: AMD, YouTube

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Говоря о новых партнёрах в деле расширения сфер использования графической архитектуры RDNA 2, генеральный директор AMD упомянула не только о Tesla, но и о корейском производителе смартфонов. Samsung Electronics до конца этого года должна представить флагманский процессор серии Exynos, который получит встроенную графику с архитектурой RDNA 2. Последняя обеспечит поддержку ускорения трассировки лучей и Variable Rate Shading (VRS). Когда именно такой процессор появится и в составе какого мобильного устройства, Samsung расскажет целевой аудитории позже.