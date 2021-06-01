За игры на борту электромобилей Tesla будут отвечать компоненты AMD
В январе появилась информация о намерениях Tesla перевести бортовую мультимедийную систему флагманских электромобилей Model S и Model X на использование графики AMD. Открытие Computex 2021, сопровождавшееся выступлением главы компании Лизы Су (Lisa Su), подтвердило эту информацию из первых уст.
реклама
реклама
Генеральный директор и президент AMD заявила, что обновлённые Tesla Model X и Model S действительно оснащаются гибридным процессором Ryzen и дискретным графическим процессором с архитектурой RDNA 2. Совокупная производительность достигает 10 терафлопс, что позволяет бортовой мультимединой системе Tesla не только запускать самые современные игры, но и не уступать присутствующим на рынке игровым консолям. Дискретная графика RDNA 2 подключается только при запуске игр.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила