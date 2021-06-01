В январе появилась информация о намерениях Tesla перевести бортовую мультимедийную систему флагманских электромобилей Model S и Model X на использование графики AMD. Открытие Computex 2021, сопровождавшееся выступлением главы компании Лизы Су (Lisa Su), подтвердило эту информацию из первых уст.

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Источник изображения: AMD, YouTube

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Генеральный директор и президент AMD заявила, что обновлённые Tesla Model X и Model S действительно оснащаются гибридным процессором Ryzen и дискретным графическим процессором с архитектурой RDNA 2. Совокупная производительность достигает 10 терафлопс, что позволяет бортовой мультимединой системе Tesla не только запускать самые современные игры, но и не уступать присутствующим на рынке игровым консолям. Дискретная графика RDNA 2 подключается только при запуске игр.