Через считанные минуты основные анонсы AMD на Computex 2021 найдут отображение в официальных пресс-релизах, но просмотреть трансляцию с выступлением Лизы Су (Lisa Su) имеет смысл хотя бы по той причине, что она продемонстрировала по-своему уникальный процессор. Его появление она предвосхитила заявлением о том, что первые 5-нм процессоры с архитектурой Zen 4 появятся в следующем году, в полном соответствии с ранее намеченным графиком.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке 2Tb Seagate: -30% за пару дней Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Galaxy S21 - цена упала на порядок

Источник изображения: AMD, YouTube

реклама

К концу этого года AMD сможет серийно поставлять некие процессоры с технологией трёхмерной интеграции кеш-памяти прямо на кристаллы с вычислительными ядрами. Эта компоновка получила обозначение 3D V-Cache, она использует вертикальные медные межсоединения, которые не требуют использования традиционных контактов с пайкой, а потому обеспечивают повышение плотности соединений в 200 раз по сравнению с существующими методами.

Источник изображения: AMD, YouTube

реклама

На каждый чиплет с вычислительными ядрами AMD способна монтировать до 64 Мбайт кеш-памяти третьего уровня. В случае с прототипом на основе Ryzen 9 5900X, который имеет два чиплета с вычислительными ядрами, подобная модернизация обеспечивает увеличение объёма кеш-памяти третьего уровня в три раза, до 192 Мбайт!

реклама

Источник изображения: AMD, YouTube

В игре Gears 5, как показал эксперимент, прирост быстродействия при сравнении с обычным Ryzen 9 5900X, работающим на частоте 4.0 ГГц, как и прототип с дополнительным кешем, достигает 12%. В ряде других игр средний прирост производительности может достигать 15% - это сопоставимо с выигрышем от перехода на новую архитектуру. Ну чем вам не Zen 3+? Об аспектах практического применения данной компоновки было сказано, что серийные процессоры на её основе появятся до конца года. Важно, что компоновочные размеры кристаллов останутся прежними, поэтому конструкция крышки теплораспределителя не изменится.