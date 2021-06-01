ASRock анонсировала платы X570S и B550 Reptide с держателем видеокарт
Тайваньская компания ASRock анонсировала материнские платы X570S PG Reptide и B550 PG Reptide. Новинки стали первыми представительницами линейки Reptide.
Они ориентированы на игровые системы на базе настольных процессоров AMD серии Ryzen. Обе модели предлагают пользователям немало интересных фишек. Цены будут объявлены позже.
В каждой материнской плате задействована 10-фазная система VRM. Она обеспечивает возможность использования мощных настольных процессоров Ryzen, включая 16-ядерные 32-поточные модели с высоким уровнем производительности.
Плата ASRock X570S PG Reptide может похвастаться новой версией чипсета X570 от AMD. Главным нововведением является возможность обходиться только пассивным охлаждением. Обе новинки получили 2,5-гигабитные контроллеры E3100, которые отвечают за обеспечение поддержки проводного подключения к Сети. Также отметим кодек Nahimic Audio для обработки звука.
По словам тайваньского производителя, платы ASRock X570S PG Reptide и B550 PG Reptide оснащаются парой разъёмов для подключения твердотельных накопителей NVMe формата M.2. Также предусмотрен отдельный разъём M.2 для адаптера беспроводной связи Wi-Fi. В списке интерфейсов есть USB и ряд портов ASRock Lightning Gaming Ports, оптимизированных для работ с геймерскими мышами и клавиатурами с высокой частотой опроса.
Ещё одной фишкой новинкой является съёмный держатель для видеокарты. Связано это с увеличенной массой графических ускорителей NVIDIA и AMD нового поколения, из-за которой существует риск поломки разъёма PCI Express x16 без дополнительной поддержки. Держать в X570S PG Reptide и B550 PG Reptide крепится непосредственно к самим платам и к корпусу персонального компьютера, а подъёмный механизм даёт возможность регулировать высоту поддержки ускорителя.
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