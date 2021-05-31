NXP стала одним из клиентов UMC, заключивших контракт на шесть лет
Если в классическом произведении Ильфа и Петрова отсрочка поставки товара не превышала двенадцати часов после предоплаты, то в современном мире ожидание может длиться годами. Как уже отмечалось ранее, не менее восьми клиентов UMC выразило готовность сделать авансовые платежи и заключить шестилетние контракты в обмен на гарантированные объёмы поставок кремниевых пластин с их продукцией.
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Сегодня сайт DigiTimes сообщил, что проект UMC по расширению производственных мощностей уже заручился финансовой поддержкой клиентов, и NXP Semiconductors стала одной из тех, кто заключил шестилетний контракт с этим тайваньским поставщиком. Всего UMC рассчитывает потратить до $3,5 млрд на расширение производства. Компания также часто упоминается тайваньскими источниками в новостях, связанных с повышением цен на собственные услуги. Как скоро будут введены в строй дополнительные мощности UMC, не уточняется.
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