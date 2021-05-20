Клиенты UMC уже готовы заключать шестилетние контракты
Тайваньские производители сперва осторожно подходили к планированию расширения своих мощностей, считая создавшийся дефицит полупроводниковых компонентов явлением временным, но постепенно они приходят к выводу, что в строительство новых предприятий придётся вложиться по-крупному. Как отмечает DigiTimes, компания UMC собирается расширить своё предприятие по обработке кремниевых пластин типоразмера 300 мм на юге Тайваня.
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Восемь крупных клиентов UMC уже выразили готовность зарезервировать за собой часть дополнительных производственных мощностей, которые компания введёт в строй, сроком на шесть лет. Подобного рода контракты редки в отрасли, если не считать соглашение между AMD и GlobalFoundries, их заключение в случае UMC позволяет понять, что участники рынка настроены на долгосрочное повышение спроса.
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