Апрельская статистика по рынку ноутбуков и квартальные отчёты HP и Dell в силу каких-то не самых очевидных причин заставили инвесторов предположить, что пик спроса уже пройден, и теперь объёмы поставок мобильных компьютеров будут только снижаться. Ресурс DigiTimes опросил пятерых ведущих производителей ноутбуков, за исключением компании Apple, и все они единодушно заявили, что во втором полугодии их продукция будет пользоваться стабильно высоким спросом.

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Источник изображения: DigiTimes

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Собственно, участники рынка убеждены и в том, что в следующем году существенного снижения объёмов реализации ноутбуков ожидать не стоит. Пока разрыв между спросом и предложением слишком велик, а решить все проблемы с поставками комплектующих до конца года вряд ли удастся.