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Производители ноутбуков убеждены, что в этом году спрос не упадёт

Он и в следующем году вряд ли снизится существенно.
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3060 по цене 2060S в Ситилинке
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-10000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают

Апрельская статистика по рынку ноутбуков и квартальные отчёты HP и Dell в силу каких-то не самых очевидных причин заставили инвесторов предположить, что пик спроса уже пройден, и теперь объёмы поставок мобильных компьютеров будут только снижаться. Ресурс DigiTimes опросил пятерых ведущих производителей ноутбуков, за исключением компании Apple, и все они единодушно заявили, что во втором полугодии их продукция будет пользоваться стабильно высоким спросом.

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Источник изображения: DigiTimes

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Собственно, участники рынка убеждены и в том, что в следующем году существенного снижения объёмов реализации ноутбуков ожидать не стоит. Пока разрыв между спросом и предложением слишком велик, а решить все проблемы с поставками комплектующих до конца года вряд ли удастся.

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