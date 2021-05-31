Процессоры Intel Sapphire Rapids выйдут только в следующем году
Трансляция Intel с открытия Computex 2021 предоставила слово и Лизе Спелман (Lisa Spelman), курирующей в компании направление серверных процессоров и памяти. Она начала свой рассказ с описания темпов экспансии процессоров Xeon SP третьего поколения, которые известны под условным обозначением Ice Lake-SP, но сообщила подробности и о сроках появления их преемников.
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Процессоры Xeon SP четвёртого поколения хорошо известны под обозначением Sapphire Rapids. До сих пор представители Intel внушали окружающим мысль, что данное семейство выйдет в конце текущего года, но Лиза Спелман на открытии Computex 2021 прямым текстом заявила, что процессоры Xeon нового поколения выйдут на рынок в следующем году. Это не отменяет того факта, что их образцы уже поставляются клиентам Intel и активно тестируются.
Утечка из кода Linux недавно позволила понять, что 10-нм процессоры Sapphire Rapids будут использовать ту же архитектуру вычислительных ядер Golden Cove, что и потребительские процессоры Alder Lake. Новым процессорам предстоит работать в серверных системах с разъёмом LGA 4677, поддерживать восьмиканальную память типа DDR5 и до 80 линий PCI Express 5.0, а часть модификаций предложит память типа HBM.
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