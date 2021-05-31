Образец ноутбука на базе Intel Alder Lake мелькнул на Computex 2021
Трансляция Intel с открытия Computex 2021 не обошлась без традиционных для компании проявлений «синдрома Печкина», когда условную посылку демонстрируют, но в руки получателя без предъявления соответствующих документов не передают. В роли манящего артефакта выступил прототип ноутбука Pegatron на основе мобильного 10-нм процессора Alder Lake.
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Корпоративный вице-президент Стив Лонг (Steve Long) напомнил, что настольную систему на основе процессора Alder Lake компания Intel продемонстрировала в действии ещё на январской CES 2021, а теперь у него в руках появился работоспособный экземпляр ноутбука на базе мобильной версии процессора этого же семейства. Подробности об обеих разновидностях Alder Lake представитель Intel пообещал раскрыть до конца текущего года. Им, кстати, приписывается наличие «более быстрых транзисторов», как следует из презентации Intel.
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