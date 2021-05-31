Intel сравнила Tiger Lake-H с восьмиядерным AMD Cezanne в Crysis Remastered
Компания Intel использовала трансляцию с открытия Computex 2021 не только для рассказа о будущих продуктах, но и сравнила быстродействие игровых ноутбуков на основе процессора Core i9-11980HK серии Tiger Lake-H с конкурирующим AMD Ryzen 9 5900HX семейства Cezanne с архитектурой Zen 3.
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Оба процессора оснащаются восемью ядрами и поддерживают 16 потоков, обоим были доступны 32 Гбайт оперативной памяти, а основную нагрузку по ускорению графики взяла на себя дискретная мобильная NVIDIA GeForce RTX 3080. Процессоры семейства Tiger Lake-H, как отмечалось в ходе демонстрации, способны достигать частоты 5 ГГц.
По итогам тестирования система на базе процессора Intel выдала среднюю частоту обновления кадров 117,62 штуки в секунду, а у ноутбука на основе процессора AMD этот показатель не превысил 95,86 кадра в секунду. Преимущество Tiger Lake-H в данном случае превышает 20%, как отметили представители Intel.
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