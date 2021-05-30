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Джим Келлер пожаловался на сложности работы в структуре Intel

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Со страниц сайта AnandTech Джим Келлер (Jim Keller) поведал не только об опыте работы в AMD, но и отметил особенности деятельности в структуре корпорации Intel, куда он перешёл по приглашению давнего приятеля Раджи Кодури (Raja Koduri), но в итоге тоже не продержался долго. Келлера, кстати, задевают комментарии о том, что он не задерживается надолго ни в одной компании. Он даже пошутил, что на нынешнем месте работы в Tenstorrent он собирается остаться навечно.

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Источник изображения: Intel

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В подчинении у Келлера во время работы в Intel было порядка десяти тысяч человек. Ему приходилось много времени тратить на совещания и брифинги. Полномочия приходилось регулярно делегировать кому-то из руководителей рангом ниже, а функциональные обязанности многих рабочих групп пересекались между собой. Вникая в специфику работы каждой, как поясняет Келлер, он постепенно осознавал, что не имеет возможности контролировать всё, и это могло привести к неудачам в работе.

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