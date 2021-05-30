При создании AMD Zen Джиму Келлеру пришлось внушать сотрудникам уверенность в успехе
Любое обширное интервью для любителей быстрой наживы является «гиблым местом», а уж материал на страницах AnandTech с комментариями Джима Келлера (Jim Keller) по определению не мог попасть в новостную ленту ранее воскресенья. Ветеран отрасли выступил в интервью уже в роли сотрудника компании Tenstorrent, но это не помешало редактору первоисточника обсудить с ним периоды, относящиеся к работе в компании AMD.
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Как вспоминает Джим, к моменту его возвращения в AMD ситуация с разработкой процессоров была печальной. Специалисты компании не верили в собственные силы, а отставание от Intel при этом увеличивалось пугающими темпами. Келлер заявил, что при помощи архитектуры Zen компания должна настичь Intel через одно поколение процессоров. Фактически, команда разработчиков в этом смысле разделилась на три части. Меньшинство верило, что это удастся сделать, основная часть коллег Келлера считала, что будет неплохо настичь Intel в обозначенные сроки, но часть сотрудников AMD вообще не верила, что это случится. Некоторые из скептиков открыто высмеивали подобные заявления Келлера.
Со временем Келлеру удалось консолидировать энтузиастов, которые под руководством Майка Кларка (Mike Clark) приступили к разработке процессорной архитектуры Zen. Непосредственно Кларк верил в успех этого проекта изначально, но его смущал тот факт, что мало кто в окружении его поддерживал. Келлеру пришлось убеждать руководителей AMD и персонал в перспективности новой архитектуры, и он переформатировал многие процессы внутри компании, чтобы продвинуть разработку Zen. Как вы можете помнить, на рынок процессоры Ryzen первого поколения выходили уже в тот момент, когда Джим Келлер в очередной раз покинул компанию.
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