Встроенные в корпус салонного зеркала заднего вида камеры присутствуют в электромобилях Tesla уже не первый год, но до сих пор в их функции входили либо профилактика вандализма, либо слежение за водителем, согласившемся принять участие в бета-тестировании нового программного обеспечения. Теперь же, как отмечает Electrek, активирующее слежение за водителем через салонную камеру обновление «прилетело» и на серийные экземпляры электромобилей.

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Источник изображения: CinemaBlend, Pinterest

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У пользователя есть право запретить передачу информации за пределы бортовых систем электромобиля, в этом случае серверы Tesla не будут получать результаты съёмки салонной камеры. Многие автопроизводители уже используют камеры, направленные на водителя, для контроля усталости в дальних поездках. Анализируя позу и жесты человека, автоматика может выдавать рекомендации по поводу соблюдения режима отдыха. Tesla до сих пор оценивала вовлечённость водителя в процесс управления по наличию сопротивления вращению рулевого колеса – если оно долгое время отсутствовало, то система призывала водителя вернуть руки на этот орган управления.