Японский автопром не может выйти на уровень производства 2019 года из-за дефицита чипов
Популярный в среде автопроизводителей принцип поставок комплектующих «just in time» с минимальным использованием складских запасов серьёзно навредил отрасли в условиях пандемии, когда полупроводниковые компоненты оказались в дефиците, а поставки осуществлялись с перебоями. Корпорация Toyota Motor недавно неожиданно призналась, что заставляла поставщиков хранить запасы продукции с расчётом на четыре месяца под нужды этого автопроизводителя, и это позволило избежать серьёзных проблем со сборкой машин в этом году.
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Как отмечает Bloomberg, японские автопроизводители в апреле продемонстрировали впечатляющий прирост объёмов продаж новых автомобилей по сравнению с апрелем прошлого года, но объёмы производства при этом сократились. Фактически, японский автопром так и не смог выйти на уровень производства по состоянию на апрель 2019 года, когда пандемия ещё не угрожала мировому рынку.
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Например, если Toyota увеличила объёмы продаж машин в апреле на 103% до 859 448 штук, то объёмы производства достигли только 761 459 штук, а уровень апреля 2019 года не был достигнут. В случае с Nissan и Honda объёмы выпуска автомобилей сократились на 29 и 7% соответственно, если сравнивать с апрелем 2019 года. Объёмы продаж по сравнению с апрелем 2020 году при этом выросли на 65 и 106% соответственно. Запасы готовой продукции быстро истощатся, а выпускать новые автомобили в условиях нехватки компонентов станет всё сложнее.
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