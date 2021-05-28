Intel Core i9-11900KF на частоте 7125 МГц улучшил мировой рекорд SuperPI 32M
Свежий абсолютный мировой рекорд SuperPI 32M вызвал стойкое ощущение дежавю, поскольку стал улучшением апрельского результата того же шведского энтузиаста с псевдонимом Rauf, который тогда прошёл тест за 3 минуты 39,406 секунды.
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Частота процессора Intel Core i9-11900KF в рамках нового эксперимента осталась прежней – 7125 МГц, он так же сохранил активность четырёх ядер и четырёх потоков.
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Результат удалось улучшить более чем на две секунды – до 3 минут 37,397 секунды. Статус Rauf в качестве абсолютного чемпиона SuperPI 32M от этого не изменился, он просто занял верхнюю ступень пьедестала с более значимым результатом.
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