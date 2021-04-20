Intel Core i9-11900KF на частоте 7125 МГц взял реванш в SuperPI 32M
Вчерашний мировой рекорд SuperPI 32M в исполнении южнокорейского энтузиаста не продержался и суток, поскольку его шведский единомышленник Rauf решил восстановить справедливость и собственное лидерство в профильном рейтинге. Инженерный образец процессора Intel Core i9-11900KF он разогнал до 7125 МГц при помощи жидкого азота с сохранением активности четырёх ядер без Hyper-Threading.
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Материнская плата ASUS ROG Maximus XIII Apex на базе набора логики Intel Z590 была предоставлена производителем, комплект оперативной памяти GALAX тоже был взят у спонсора.
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Указанного режима работы процессора оказалось достаточно, чтобы обновить мировой рекорд SuperPI 32M – теперь он соответствует результату 3 минуты 39,406 секунды.
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