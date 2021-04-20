Вчерашний мировой рекорд SuperPI 32M в исполнении южнокорейского энтузиаста не продержался и суток, поскольку его шведский единомышленник Rauf решил восстановить справедливость и собственное лидерство в профильном рейтинге. Инженерный образец процессора Intel Core i9-11900KF он разогнал до 7125 МГц при помощи жидкого азота с сохранением активности четырёх ядер без Hyper-Threading.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк Скидка 30% на топовую механику от XPG! Цена рухнула на порядок на RX 6700XT Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

Источник изображения: HWBot, Rauf

реклама

Материнская плата ASUS ROG Maximus XIII Apex на базе набора логики Intel Z590 была предоставлена производителем, комплект оперативной памяти GALAX тоже был взят у спонсора.

Источник изображения: HWBot, Rauf

реклама

Указанного режима работы процессора оказалось достаточно, чтобы обновить мировой рекорд SuperPI 32M – теперь он соответствует результату 3 минуты 39,406 секунды.