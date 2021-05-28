Ценители ораторских талантов Илона Маска (Elon Musk) могли заметить, что он уже не первый месяц готовит общественность к мысли о способности системы автопилота опираться лишь на машинное зрение. Известно, что с этого месяца Tesla перестала оснащать поставляемые на рынок США электромобили Model 3 и Model Y радарами, предпочитая строить работу систем помощи водителю только на данных, получаемых с камер.

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Опрошенные DigiTimes источники заявляют, что отказ Tesla от использования радаров мог быть прямым следствием дефицита компонентов. Компания постаралась заключить контракты на снабжение компонентам на год вперёд ещё в прошлом квартале, но подобной тактики сейчас придерживаются многие автопроизводители, поэтому успеха она не гарантирует.

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Источник изображения: DigiTimes

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Зато в слухах о намерениях Tesla купить собственное производство полупроводниковых компонентов тайваньские СМИ тоже сомневаются. Это будет сложно реализовать в силу как технологических, так и геополитических причин.