Американские законодатели уже давно вынашивают комплекс мер по стимулированию развития отечественной науки и промышленности, причём реализовать его они намереваются под флагом борьбы с китайской угрозой. Как поясняет Reuters, в сенате США уже завершилось обсуждение поправок к пакету законов о противодействии экспансии Китая на международной арене, общий бюджет стимулирующих мер достигает $250 млрд.

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Источник изображения: Reuters

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Основная часть средств, примерно $190 млрд, будет направлена на развитие науки и образования в США, а дополнительные $54 млрд помогут организовать на территории страны современные полупроводниковые производства и профильные исследовательские центры. В перспективе пяти лет эта сумма не кажется такой уж существенной, ведь только Intel собирается потратить на строительство двух новых предприятий в США почти $20 млрд. С другой стороны, перед государством не стоит задача полностью покрывать расходы частных компаний на развитие производственной экосистемы. Им будут предоставлены налоговые льготы и инженерная инфраструктура, а часть льгот будет выделена бюджетами конкретных штатов.

В сфере международной торговли США обязуются противостоять «неконкурентным практикам» КНР и запрещать к импорту товары, изготавливаемые с использованием рабского труда. Американские власти также намереваются активнее участвовать в международных организациях, чтобы отстаивать свои национальные интересы. Бороться с растущим влиянием Китая предлагается дипломатическими методами.