Майнеры могли обеспечить до $1 млрд выручки NVIDIA в минувшем квартале
Стоило компании NVIDIA разродиться квартальным отчётом, как отраслевые аналитики бросились гадать о степени влияния майнеров на выручку в игровом сегменте. Сама NVIDIA, напомним, напрямую упоминала только сумму в $155 млрд, вырученную от реализации специализированных ускорителей CMP профессиональным майнерам, но игровые видеокарты для подобных нужд покупались бесконтрольно, а потому назвать официальную пропорцию руководство NVIDIA не взялось.
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Ресурс Barron’s привёл комментарии аналитиков на данную тему, они порой существенно различались. Например, представители Jefferies убеждены, что в нынешний криптовалютный бум майнеры покупают видеокарт в десять раз меньше, чем в 2018 году. Это можно объяснить возросшей долей специализированных ускорителей – так называемых ASIC.
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Представители BMO Capital Markets от своих недавних заявлений по поводу выручки NVIDIA в $650 млн от реализации видеокарт майнерам отреклись лишь частично, снизив пропорцию до $500 млн. Ну, а эксперты New Street Research были более категоричны, заявив, что NVIDIA могла получить от майнеров до $1 млрд. Это означало бы, что данная категория потребителей формировала до 36% выручки NVIDIA в игровом сегменте.
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