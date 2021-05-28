Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Майнеры могли обеспечить до $1 млрд выручки NVIDIA в минувшем квартале

Акции компании на этом фоне слегка подешевели.
3
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира
-9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают

Стоило компании NVIDIA разродиться квартальным отчётом, как отраслевые аналитики бросились гадать о степени влияния майнеров на выручку в игровом сегменте. Сама NVIDIA, напомним, напрямую упоминала только сумму в $155 млрд, вырученную от реализации специализированных ускорителей CMP профессиональным майнерам, но игровые видеокарты для подобных нужд покупались бесконтрольно, а потому назвать официальную пропорцию руководство NVIDIA не взялось.

реклама

Ресурс Barron’s привёл комментарии аналитиков на данную тему, они порой существенно различались. Например, представители Jefferies убеждены, что в нынешний криптовалютный бум майнеры покупают видеокарт в десять раз меньше, чем в 2018 году. Это можно объяснить возросшей долей специализированных ускорителей – так называемых ASIC.

анонсы и реклама
Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
2Tb Seagate: -30% за пару дней
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Galaxy S21 - цена упала на порядок

Источник изображения: Seeking Alpha

реклама

Представители BMO Capital Markets от своих недавних заявлений по поводу выручки NVIDIA в $650 млн от реализации видеокарт майнерам отреклись лишь частично, снизив пропорцию до $500 млн. Ну, а эксперты New Street Research были более категоричны, заявив, что NVIDIA могла получить от майнеров до $1 млрд. Это означало бы, что данная категория потребителей формировала до 36% выручки NVIDIA в игровом сегменте.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

nvidia аналитика финансы видеокарты майнинг
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Майнеры могли обеспечить до $1 млрд выручки NVIDIA в минувшем квартале
3
Radeon RX 6900 XT после аппаратной модификации разогнался до 2873 МГц по чипу
4
Защищённый смартфон Blackview BL6000 Pro с Android 11 продаётся со скидкой 220 долларов
1
AMD подала заявку на согласование сделки с Xilinx в Евросоюзе
+
Операционные расходы NVIDIA выросли на 63% преимущественно из-за Mellanox
4
Panasonic готовится выпустить гибридную электростанцию на основе топливных элементов
+

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 46
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 35
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 50
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 63
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
24 мая 2021 33
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
20 мая 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Windows 7 и Windows 10: Работа без драйвера видеокарты и несколько мелочей
93
Стоит ли менять процессор Ryzen 5 3600 на Ryzen 5 5600X - тест в играх и сравнение цен
64
10 дешёвых насадок на дрель-шуруповёрт с AliExpress, которые расширят функционал инструмента
3
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
18
Windows 10 Pro за 9 долларов на летней распродаже
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi: средний класс
10
Процессор за 10$ с AliExpress: четырехъядерный AMD Phenom II X4 830 2,8 ГГц - реальная мощь или нет
22
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
4

Сейчас обсуждают

Александр Богданов
07:18
Мне одному ваша Элой напоминает этого чувака?
Состоялась премьера геймплея многообещающей Horizon Forbidden West
Эдуард Левин
07:18
Сегодня 1.5 Gh на 3000 серии переведу на ergo
Криптовалюта ERGO обошла Эфир по доходности майнинга и вернула в строй устаревшие GTX 1050Ti/RX 574
АМУДЕ ШТЕУД ЭЛЬБРУСОВИЧ
07:16
Интересно , сколько убитых карт майнерами было возвращено куртке по гарантии .
Майнеры могли обеспечить до $1 млрд выручки NVIDIA в минувшем квартале
Kasyan
07:14
Если бы у него была поддержка SSE 4.1 и 4.2, то у 6 ядерного фенома была бы вторая жизнь.
Процессор за 10$ с AliExpress: четырехъядерный AMD Phenom II X4 830 2,8 ГГц - реальная мощь или нет
Эдуард Левин
07:14
Проще-купи, здесь в статье речь о другом. Т. Е. после pos-а 2.0 есть альтернатива эфиру
Криптовалюта ERGO обошла Эфир по доходности майнинга и вернула в строй устаревшие GTX 1050Ti/RX 574
Renegade_1979
07:14
Поддержать нельзя?
В Украине закрыли майнинг-ферму с 55 картами, владельцы которой крали электричество у коммунальщиков
Renegade_1979
07:13
А что ты хотел с нас идиотов?
В Украине закрыли майнинг-ферму с 55 картами, владельцы которой крали электричество у коммунальщиков
Lamerusha Lat
07:13
Главное же не длина? :)
При производстве процессоров AMD с архитектурой Zen 5 может быть задействован 3-нм техпроцесс
Lamerusha Lat
07:12
Согласен. На бумаге можно любую цифру нарисовать.
При производстве процессоров AMD с архитектурой Zen 5 может быть задействован 3-нм техпроцесс
Kasyan
07:09
У меня был Phenom II 980 BE с картой RX 5700 XT даже в Long Dark на 1080p с максимальными настройками не было 60 фпс, хотя там тормозить нечему, так что своё он отжил, другое дело фикус 8350.
Процессор за 10$ с AliExpress: четырехъядерный AMD Phenom II X4 830 2,8 ГГц - реальная мощь или нет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем