Radeon RX 6900 XT после аппаратной модификации разогнался до 2873 МГц по чипу
Чешский энтузиаст Buildzoid нашёл способ отвлечь нашу аудиторию от криптовалютных страстей, неплохо разогнав видеокарту Radeon RX 6900 XT с использованием воздушного охлаждения. Частоты конкретного экземпляра графической платы марки PowerColor были повышены до 2873/17440 МГц, а главным гарантом такого успеха стала аппаратная модификация подсистемы питания.
реклама
реклама
Во-первых, бывалый экспериментатор заменил конденсаторы на самой печатной плате. Во-вторых, управлять питанием графического процессора было поручено внешнему устройству EVC2, которое позволило обойти ограничения штатной подсистемы питания.
реклама
В связке с охлаждаемым водоблоком центральным процессором AMD Ryzen 9 5950X, который работал на частоте 4775 МГц при активности 16 ядер и 32 потоков, видеокарта Radeon RX 6900 XT добралась до четвёртого места в 3DMark Fire Strike Extreme с результатом 34 253 балла. Возможно, итог сам по себе не очень убедительный, но в частотном выражении достойный уважения.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила