Чешский энтузиаст Buildzoid нашёл способ отвлечь нашу аудиторию от криптовалютных страстей, неплохо разогнав видеокарту Radeon RX 6900 XT с использованием воздушного охлаждения. Частоты конкретного экземпляра графической платы марки PowerColor были повышены до 2873/17440 МГц, а главным гарантом такого успеха стала аппаратная модификация подсистемы питания.

реклама

анонсы и реклама Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT 2Tb Seagate: -30% за пару дней RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090 Galaxy S21 - цена упала на порядок 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

Источник изображения: HWBot, Buildzoid

реклама

Во-первых, бывалый экспериментатор заменил конденсаторы на самой печатной плате. Во-вторых, управлять питанием графического процессора было поручено внешнему устройству EVC2, которое позволило обойти ограничения штатной подсистемы питания.

Источник изображения: HWBot, Buildzoid

реклама

В связке с охлаждаемым водоблоком центральным процессором AMD Ryzen 9 5950X, который работал на частоте 4775 МГц при активности 16 ядер и 32 потоков, видеокарта Radeon RX 6900 XT добралась до четвёртого места в 3DMark Fire Strike Extreme с результатом 34 253 балла. Возможно, итог сам по себе не очень убедительный, но в частотном выражении достойный уважения.