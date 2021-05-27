Защищённый смартфон Blackview BL6000 Pro с Android 11 продаётся со скидкой 220 долларов
Китайская компания Blackview объявила о выходе операционной системы Android 11 для одного из своих последних смартфонов. Модель называется Blackview BL6000 Pro. Это первый защищённый телефон в мире с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.
Сейчас модель в официальном магазине китайской компании временно доступна с большой скидкой. Купить Blackview BL6000 Pro в течение почти двух недель можно на 220 долларов дешевле.
Операционная система Android 11 принесла ряд изменений и нововведений. Например, пузырьковые чаты в стиле Facebook Messenger. Теперь поверх всех окон всплывает круглый аватар контакта, от которого пришло сообщение. Эту функцию тестировали ещё в Android 10, но добавили лишь в одиннадцатой ревизии «зелёного робота».
Android 11 улучшает взаимодействие с устройствами умного дома. Также новая версия программного обеспечения позволяет ограничить выдачу разрешений для приложений на использование камеры, микрофона и GPS, тем самым повышая уровень безопасности.
Помимо обновления версии операционной системы компания добавила ещё несколько улучшений в программное обеспечение. В сравнении с вариантом на Android 10 модель Blackview BL6000 Pro на Android 11 отличается улучшенной системой жестового управления. Кроме того, смартфон начал быстрее заряжаться, экран стал более отзывчивым, а биометрический сканер быстрее распознаёт отпечаток пальца.
Рекомендованная производителем стоимость смартфона составляет 600 долларов. Однако, с 22 мая по 8 июня этого года купить Blackview BL6000 Pro в официальном магазине можно по цене порядка 380 долларов. С 5 июня компания начнёт рассылку обновления с Android 10 до Android 11 «по воздуху».
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