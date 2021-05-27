AMD подала заявку на согласование сделки с Xilinx в Евросоюзе
Британские власти после отделения страны от европейских соседей получили право самостоятельно решать судьбу сделки AMD по поглощению Xilinx, они будут рассматривать заявку участников до 6 июля. Европейские антимонопольщики соответствующую заявку получили только на этой неделе, а в качестве крайнего срока по её изучению установлено 30 июня.
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Если оба регулятора к середине года одобрят сделку, то AMD придётся ждать вердикта только китайских антимонопольных органов. Участники сделки рассчитывают завершить её до конца календарного года. Американские регуляторы одобрили сделку в первом квартале, а в апреле своё согласие с её условиями высказали акционеры обеих компаний.
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