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NVIDIA не сомневается, что увеличит выручку в игровом сегменте во втором полугодии

Даже без оглядки на криптовалютный фактор.
4
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Как мы уже отмечали, на квартальной отчётной конференции NVIDIA финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) делала более определённые заявления, чем её непосредственный руководитель, поэтому цитировать её мировые информационные агентства сегодня не стесняются.

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Источник изображения: Hardware Times

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Когда Колетт Кресс спросили, рассчитывает ли руководство компании на увеличение игровой выручки во втором полугодии в условиях дефицита компонентов и криптовалютного бума, она без колебаний ответила утвердительно. В ближайшие месяцы ситуация с доступностью графических процессоров должна улучшиться, хотя в NVIDIA понимают, что она останется сложной до конца текущего года. В минувшем квартале компания получила рекордную выручку от реализации графических процессоров как в настольном, так и в мобильном сегменте.

На «чисто игровом» направлении выручка должна увеличиться и в текущем квартале, и в последующих двух, хотя руководство компании и не любит заглядывать в будущее так далеко. Все традиционные сезонные циклы позволят NVIDIA увеличить выручку во втором полугодии, поскольку на рынок выйдут новые игры, а потребители вернутся из отпусков и с каникул. База владельцев GeForce RTX должна будет увеличиваться, поскольку доступ к трассировке лучей среди обладателей видеокарт NVIDIA имеют не более 15% потребителей.

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Теги

nvidia финансы майнинг криптовалюта игровые видеокарты
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