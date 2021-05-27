Основатель NVIDIA заявил, что ускорители для майнинга делаются из чипов, не подходящих по требованиям для игр
К счастью для любителей бессмысленных словесных баталий, руководство NVIDIA на минувшей квартальной конференции не стало уводить в тень тему криптовалютного бума, хотя традиционно поясняло, что не имеет возможности определить точную степень влияния майнеров на выручку компании. Как поясняет Bloomberg, основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) рассказал о преимуществах целевого разделения плат на базе графических процессоров этой марки.
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По его словам, для производства ускорителей CMP для майнеров используются те экземпляры графических процессоров, которые по определённым критериям не могут применяться в игровых видеокартах – по сути, своего рода отбраковка. Вдаваться в подробности глава NVIDIA не стал, но можно предположить, что речь идёт как о частотном потенциале, так и о наличии полного набора функциональных блоков – несоответствие требованиям игрового сегмента по одному из этих параметров уже позволяет NVIDIA направить графический процессор на использование для нужд майнеров.
Разделение графических плат по целевому назначению позволяет как улучшить ситуацию с доступностью товарных изделий в каждом из сегментов, так и снизить потери от производственного брака. Финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) пояснила, что игровые видеокарты с ограничением майнинга начали поставляться относительно недавно, поэтому величину эффекта от «сегрегации» пока сложно оценить. В минувшем квартале изделия семейства CMP принесли компании $155 млн выручки, а в текущем она может увеличиться до $400 млн. Дефицит видеочипов сохранится и во втором полугодии, как прогнозирует руководство NVIDIA. Как пообещала Колетт Кресс, будущие видеокарты компании тоже получат механизм ограничения производительности в майнинге криптовалют.
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