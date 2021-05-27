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Основатель NVIDIA заявил, что ускорители для майнинга делаются из чипов, не подходящих по требованиям для игр

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К счастью для любителей бессмысленных словесных баталий, руководство NVIDIA на минувшей квартальной конференции не стало уводить в тень тему криптовалютного бума, хотя традиционно поясняло, что не имеет возможности определить точную степень влияния майнеров на выручку компании. Как поясняет Bloomberg, основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) рассказал о преимуществах целевого разделения плат на базе графических процессоров этой марки.

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Источник изображения: Getty Images

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По его словам, для производства ускорителей CMP для майнеров используются те экземпляры графических процессоров, которые по определённым критериям не могут применяться в игровых видеокартах – по сути, своего рода отбраковка. Вдаваться в подробности глава NVIDIA не стал, но можно предположить, что речь идёт как о частотном потенциале, так и о наличии полного набора функциональных блоков – несоответствие требованиям игрового сегмента по одному из этих параметров уже позволяет NVIDIA направить графический процессор на использование для нужд майнеров.

Разделение графических плат по целевому назначению позволяет как улучшить ситуацию с доступностью товарных изделий в каждом из сегментов, так и снизить потери от производственного брака. Финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) пояснила, что игровые видеокарты с ограничением майнинга начали поставляться относительно недавно, поэтому величину эффекта от «сегрегации» пока сложно оценить. В минувшем квартале изделия семейства CMP принесли компании $155 млн выручки, а в текущем она может увеличиться до $400 млн. Дефицит видеочипов сохранится и во втором полугодии, как прогнозирует руководство NVIDIA. Как пообещала Колетт Кресс, будущие видеокарты компании тоже получат механизм ограничения производительности в майнинге криптовалют.

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Теги

nvidia аналитика финансы майнинг криптовалюты
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Дима Беляев
07:02
Педики, горите в аду с такими ценами.
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Red Cat
06:55
Не, за аймак это слишком просто, наверное надо будет поднять мыло за аймак 😂
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Red Cat
06:54
🙂 Скакать там -> майдан
Украинец набил на лице татуировку с логотипом компании и получил за это iPhone 12
14 +++++++++
06:53
Путин такого не допустит в России!!!
Украинец набил на лице татуировку с логотипом компании и получил за это iPhone 12
Red Cat
06:52
Привет особо одарённым, не, я по твоему примеру не делаю 😂 а то таким же умственно отсталым был бы ☝️🙂
Основатель NVIDIA заявил, что ускорители для майнинга делаются из чипов, не подходящих по требованиям для игр
Renegade1979
06:52
Так Зажопинск же в РФ. А если у тебя какие-то проблемы к спецназу и ВДВ, шо защищали ДАП, то можешь Кадыру пожаловаться, он тебя набутылку посодит
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Renegade1979
06:46
Shadow Fall это ж самый главный экс PS4, вряд ли выпустят.
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Mr. Night
06:44
А за iMac 2021 в ТОПовой комплектации выстроилась очередь на отсос директору айЛаунж?
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fokuslotus
06:41
привет красный, пернул и нюхнул да?
Основатель NVIDIA заявил, что ускорители для майнинга делаются из чипов, не подходящих по требованиям для игр
Lux
06:37
Осталось только отличить камера от чайника, но здесь простая логическая задача из разряда "рыцарь и плут".
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