Руководство корпорации Sony, как отмечает издание Nikkei Asian Review, в рамках специального мероприятия на этой неделе поведало о планах по стратегическому развитию. В ближайшие три года на финансирование приоритетных направлений бизнеса будет выделено $18 млрд, и основная часть этих средств достанется подразделениям корпорации, занимающимся развлечениями.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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За прошлые три года сумма инвестиций была почти в полтора раза меньше. Sony теперь также рассчитывает увеличить капитальные расходы на 25%. Помимо игрового направления, серьёзные средства будут вложены в анимационные фильмы. Сейчас в разработке находятся 10 проектов, как пояснил глава Sony Interactive Entertainment – подразделения, отвечающего за игры. На направлении развлекательных платформ Sony готова не только к слияниям и поглощениям, но и к привлечению новых партнёров. В разработке также находится новое устройство виртуальной реальности, которое будет совместимо с PlayStation 5.

Сейчас у Sony около 160 млн подписчиков, но компания ставит перед собой цель увеличить это количество до одного миллиарда человек. На аппаратном направлении особое внимание будет уделяться прибыльному бизнесу по выпуску датчиков изображений. Они будут востребованы не только в сегменте смартфонов, но и на рынке автомобильных систем. Прототип Vision-S уже используется для испытания разного рода камер в составе решений для автоматизации процесса управления автомобилем.