Обновивший свой дизайн сайт DigiTimes сегодня сообщил, что сезонное снижение спроса на продукцию Apple позволит другим клиентам TSMC перевести дух, поскольку для них на какое-то время освободится больше места на конвейере этого тайваньского подрядчика. Среди «счастливчиков» упоминаются компании Qualcomm, Broadcom, MediaTek и AMD.

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Источник изображения: TSMC

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На недавней конференции JPMorgan глава AMD Лиза Су (Lisa Su) заявила, что дефицит компонентов будет сохраняться на протяжении ещё пары кварталов, но компания всё равно по итогам года рассчитывает увеличить выручку на 50%. Клиенты TSMC уже ведут переговоры о контрактах на первую половину следующего года, цены на услуги компании наверняка вырастут, и это скажется на стоимости конечной продукции. Повышения цен не удастся избежать и в третьем квартале. Кроме того, как поясняет первоисточник, в третьем квартале Apple в очередной раз начнёт увеличивать объёмы заказов, что повысит нагрузку на предприятия TSMC. Передышка не будет очень долгой.