Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Япония мечтает освоить выпуск 20-нм продукции на своей территории

Нет, нолик в заголовке здесь не лишний.
2
RTX 3060 стоит как 2060
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Куча RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке

Как отмечает Reuters со ссылкой на японские СМИ, местные власти хотят предложить компаниям TSMC и Sony выложить около $9,2 млрд на строительство нового предприятия на юго-западне страны, которое смогло бы выпускать полупроводниковые компоненты по 20-нм технологии.

реклама

анонсы и реклама
2Tb Seagate: -30% за пару дней
RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
RTX 3060 - все больше и больше в наличии
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково
-9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090
Galaxy S21 - цена упала на порядок
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

Источник изображения: TSMC

реклама

Местные полупроводниковые производства давно выбыли из гонки за нанометрами. Передовым для Японии считается предприятие Renesas, способное выпускать 40-нм изделия. За более совершенной продукцией та же Renesas вынуждена обращаться к подрядчикам за пределами Японии. Получит ли проект необходимое финансирование, пока не уточняется. Ранее TSMC признавалась в намерениях потратить $186 млн на создание исследовательского центра в Японии, который располагал бы производственной линией для опытного производства чипов. На массовый выпуск продукции эта линия не была бы рассчитана.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

литографическое производство полупроводники sony tsmc япония слухи
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Япония мечтает освоить выпуск 20-нм продукции на своей территории
2
AMD прорвалась в список 15 крупнейших компаний отрасли по размеру выручки
+
Американские электромобили Tesla отныне не будут полагаться на данные с радаров
2
По компоновочным решениям процессоров Alder Lake компания Intel опередит конкурентов
26
Intel сможет на своих предприятиях обрабатывать кремниевые пластины, выпущенные TSMC
3
Глава Intel заявил, что полупроводники важнее нефти
3

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 33
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 34
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 49
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 63
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
20 мая 2021 24
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z590 ACE Gold Edition
19 мая 2021 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
34
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
33
Waifu2X (DeadSix27, OpenCL/CV) - увеличение разрешения изображений в аниме стиле используя ИИ
33
Моё мнение о выборе между Linux и Windows
19
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
2

Сейчас обсуждают

Даниил Лавкрафт
10:48
Это фуфел. Смотрите лучше канал ZZanya - там доступная, достоверная и подробная информация. Единственный человек во всём интернете, с мнением которого по сабжу я могу считаться.
Сколько FPS нужно здоровому человеку
Даниил Лавкрафт
10:45
Не понимаю, чего вы так прицепились к шутанам и киберкотлетизму? Боже, как человек иногда играющий на расслабоне в Симс, где ни о каком "скылле ыыы йа крутой мачу усех быстра" и речи не идёт - с увере...
Сколько FPS нужно здоровому человеку
wolfire
10:42
скоро всей вашей Японии кридык
Япония мечтает освоить выпуск 20-нм продукции на своей территории
DOaG
10:40
Moonshine Samurai?
Анонсирован экшен от российской студии — Moon Samurai
Zak Preston
10:39
аналогично, у меня Зефирус г14 с 1660Ти-МаксКу, который полностью удовлетворяет мои нетребовательные нужды на "поиграть". При весе в 1.7кг его очень удобно с собой таскать.
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
oldschoolgamer
10:38
Массовой :-)
ASUS планирует расширить производство видеокарт для майнеров, выпустив 40 новых моделей CMP
Zak Preston
10:37
ждем следующего поколения ноутов на райзенах с ддр5 и юсб4...
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
Bratken
10:37
Не, Win10+WSL это норм комбо. Многие прогеры оценили. Хотя кто-то топит за отдельную виртуалку под линуксами (возможно по старой памяти), но это другая история. Серьезным (я про WSL) остается вопрос п...
Моё мнение о выборе между Linux и Windows
Crazy Road
10:36
После обновления до 11 версии перестал работать вай-фай (чёрт дёрнул нажать кнопку "обновить"). Сеть видит, но скорость очень низкая, сайты не грузятся. Все способы, рекомендованные в интернете, переп...
10 смартфонов Xiaomi и Redmi сломались после обновления MIUI 12.5 Stable
Alex23
10:36
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем