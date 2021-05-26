Как отмечает Reuters со ссылкой на японские СМИ, местные власти хотят предложить компаниям TSMC и Sony выложить около $9,2 млрд на строительство нового предприятия на юго-западне страны, которое смогло бы выпускать полупроводниковые компоненты по 20-нм технологии.

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Источник изображения: TSMC

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Местные полупроводниковые производства давно выбыли из гонки за нанометрами. Передовым для Японии считается предприятие Renesas, способное выпускать 40-нм изделия. За более совершенной продукцией та же Renesas вынуждена обращаться к подрядчикам за пределами Японии. Получит ли проект необходимое финансирование, пока не уточняется. Ранее TSMC признавалась в намерениях потратить $186 млн на создание исследовательского центра в Японии, который располагал бы производственной линией для опытного производства чипов. На массовый выпуск продукции эта линия не была бы рассчитана.