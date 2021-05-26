Аналитики IC Insights вчера опубликовали рейтинг 15 крупнейших компаний полупроводниковой отрасли по размеру выручки, aMD и MediaTek оказались в числе самых динамично развивающихся, поскольку по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличили выручку сразу на 90-93%. Пятёрка лидеров при этом не изменила состав, хотя Intel и оказалась единственной компанией, продемонстрировавшей снижение выручки на 4%.

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Источник изображения: IC Insights

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Являясь лидером рейтинга, Intel серьёзно подпортила общую статистику. Если бы не Intel, то выручка 15 лидеров рынка в среднем выросла бы на 29%, а с учётом показателей процессорного гиганта динамика была ограничена 21%. HiSilicon и Sony покинули список, их места достались AMD и MediaTek, причём последняя наверняка попала в рейтинг благодаря американским санкциям, ослабившим Huawei.

Вообще, прирост выручки более 50% продемонстрировали четыре компании из этого списка, к AMD и MediaTek в этом смысле присоединились NVIDIA и Qualcomm. Если исключить из списка TSMC, то на пятнадцатом месте оказалась бы европейская NXP Semiconductors, которой генерируемый пандемией спрос позволил в первом квартале выручить $2,5 млрд.