Илон Маск (Elon Musk) не так просто готовил общественное мнение к осознанию превосходства фирменной системы Tesla Vision, использующей данные с камер для ориентации на дорогах общего пользования. Как отмечает Bloomberg, на этой неделе компания объявила о прекращении поставок на американский рынок электромобилей Model Y и Model 3, оснащаемых радарами. Фирменные системы активной помощи водителю в данном случае будут полагаться преимущественно на данные камер, хотя ультразвуковые датчики для маневрирования в узких пространствах всё же сохранятся.

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Источник изображения: Tesla

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Со временем, как поясняет Tesla, отказ от радаров последует для более дорогих Model S и Model X, а также электромобилей, собираемых в Китае. На первом этапе «безрадарные» Tesla будут лишены возможности автоматического подруливания и удержания в полосе, а также функция вызова машины с парковки, но позже всё вернётся за счёт обновления программного обеспечения. Первое обновление будет доступно уже через две недели, а ещё неделю спустя выйдет долгожданная бета-версия FSD 9.0, которая откроет доступ к автоматическому проезду перекрёстков и светофоров. Она же будет доступна и по подписке – для тех, кто предпочитает пользоваться автопилотом помесячно. Новая версия FSD тоже отдаст приоритет данным, получаемым с камер, а со временем откажется от использования данных с радаров.