Глава Intel заявил, что полупроводники важнее нефти
Выступление генерального директора Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) на технологической конференции JPMorgan затронуло амбиции корпорации в сфере расширения собственных производственных мощностей и превращения в одного из трёх ведущих контрактных производителей полупроводниковых компонентов.
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Патрик Гелсингера подчеркнул, что компания намеревается построить два новых предприятия в США и вложить $3,5 млрд в развитие услуг по упаковке и тестированию чипов в штате Нью-Мексико. Будут вложены деньги в расширение и модернизацию производств в Ирландии и Израиле. К концу десятилетия Intel хотела бы видеть распределение объёмов производства чипов между Азией и западными странами в соотношении 50:50, причём на США придётся около 30%, а на Европу – оставшиеся 20%.
Intel готова пройти этот путь самостоятельно, но если власти соответствующих стран окажут ей материальную поддержку, она будет этому очень рада. В целом, глава Intel считает, что спрос на полупроводниковые компоненты будет высоким до следующего десятилетия включительно, и решение проблем с их поставками важнее рынка тех же нефтепродуктов, например.
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