На технологической конференции JPMorgan генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) в очередной раз коснулась темы применения Arm-совместимых процессоров в серверном сегменте. Как известно, в своё время AMD вывела на рынок процессоры Opteron семейства Seattle, которые содержали ядра Arm Cortex-A57. Она также разрабатывала собственную Arm-совместимую архитектуру K12, которую впоследствии отказалась реализовывать в серийных продуктах.

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Источник изображения: AMD

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При этом глава AMD считает, что Arm-совместимой архитектуре определённо найдётся место в серверном сегменте. Просто на этот раз AMD готова лишь оказывать содействие тем клиентам, которые пожелают оснастить разрабатываемые ею процессоры отдельными Arm-совместимыми блоками, либо создать Arm-совместимые процессоры по заказу и за счёт клиентов. В облачном сегменте, например, желающие сделать это клиенты вполне могут найтись.