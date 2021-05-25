AMD считает, что архитектуре Arm определённо найдётся место в серверном сегменте
На технологической конференции JPMorgan генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) в очередной раз коснулась темы применения Arm-совместимых процессоров в серверном сегменте. Как известно, в своё время AMD вывела на рынок процессоры Opteron семейства Seattle, которые содержали ядра Arm Cortex-A57. Она также разрабатывала собственную Arm-совместимую архитектуру K12, которую впоследствии отказалась реализовывать в серийных продуктах.
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При этом глава AMD считает, что Arm-совместимой архитектуре определённо найдётся место в серверном сегменте. Просто на этот раз AMD готова лишь оказывать содействие тем клиентам, которые пожелают оснастить разрабатываемые ею процессоры отдельными Arm-совместимыми блоками, либо создать Arm-совместимые процессоры по заказу и за счёт клиентов. В облачном сегменте, например, желающие сделать это клиенты вполне могут найтись.
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