На технологической конференции JPMorgan с участием главы AMD Лиза Су (Lisa Su) был затронут вопрос со сроками появления 5-нм процессоров EPYC семейства Genoa.

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Источник изображения: AMD

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Лиза Су не стала делиться какими-то сенсационными подробностями на этот счёт, но подтвердила, что подготовка к анонсу Genoa идёт в соответствии с ранее намеченным графиком. Когда именно в 2022 году выйдут 5-нм процессоры EPYC, глава компании не уточняет. Будущие продукты AMD глава компании считает очень конкурентоспособными, она очень довольна достигнутым прогрессом на данном направлении.

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