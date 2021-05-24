Объёмы поставок ноутбуков в третьем квартале продолжат увеличиваться
Надежды на скорую победу над пандемией пока не могут быть реализованы во всём мире, поэтому тенденция сохранения самоизоляции будет поддерживать спрос на ноутбуки на высоком уровне. Как отмечает сайт DigiTimes, пока розничные сети не насыщены ноутбуками, их поставки в третьем квартале продолжат увеличиваться.
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Хотелось бы надеяться, что приближение рынка ноутбуков к состоянию насыщения позволит стабилизировать цены. Этому будет мешать сохраняющийся дефицит компонентов, поскольку производители выпускают меньше ноутбуков, чем могли бы. Отдельные позиции комплектующих сейчас приходится ждать месяцами против прежних нескольких недель.
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