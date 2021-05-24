Новые контрактные мощности не будут введены до 2023 года, цены продолжат расти
В третьем квартале, как отмечает DigiTimes, цены на свои услуги поднимут компании TSMC, UMC, VIS и PSMC, а также работающая за пределами Тайваня GlobalFoundries. Прирост цен будет больше, чем наблюдался в первом полугодии.
реклама
реклама
Как отмечает источник, даже TSMC отменила скидки постоянным клиентам до конца 2022 года, поскольку новые производственные мощности не будут введены в строй ранее 2023 года. Это же справедливо и в отношении других тайваньских контрактных производителей полупроводниковых компонентов. Третий квартал за счёт увеличенных цен и высокого спроса на услуги компаний многим из них обеспечит рекордную выручку.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила