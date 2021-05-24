В третьем квартале, как отмечает DigiTimes, цены на свои услуги поднимут компании TSMC, UMC, VIS и PSMC, а также работающая за пределами Тайваня GlobalFoundries. Прирост цен будет больше, чем наблюдался в первом полугодии.

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Источник изображения: TSMC

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Как отмечает источник, даже TSMC отменила скидки постоянным клиентам до конца 2022 года, поскольку новые производственные мощности не будут введены в строй ранее 2023 года. Это же справедливо и в отношении других тайваньских контрактных производителей полупроводниковых компонентов. Третий квартал за счёт увеличенных цен и высокого спроса на услуги компаний многим из них обеспечит рекордную выручку.