Процессоры Intel семейства Alder Lake, предположительно, дебютируют в ноябре этого года, поэтому существование инженерных образцов не вызывает удивления. В базе данных Geekbench 5, например, уже имеются три свежие записи о результатах тестирования одного из таких процессоров. Судя по описанию характеристик, процессор сочетает 14 ядер по схеме «6 + 8», причём на производительную архитектуру Golden Cove выделены именно первые шесть ядер. Они поддерживают Hyper-Threading, за счёт чего совокупное количество одновременно обрабатываемых потоков достигает 20 штук.

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Источник изображения: Geekbench

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Судить об уровне быстродействия серийных экземпляров Alder Lake-S по этим результатам преждевременно, да и некоторые характеристики вводят в заблуждение. Если в наличие базовой частоты 1.4 ГГц ещё можно легко поверить, то предельное значение в 27.2 ГГц явно ошибочно. Кеш-память третьего уровня имеет объём 24 Мбайт, а вот кеш второго уровня должен иметь объём 10 Мбайт, а не 2 Мбайт, как указано в источнике. По крайней мере, на такие несоответствия указывает ресурс WCCFTech. Процессоры этого семейства будут работать с памятью DDR5-4800. В данной конфигурации её объём достигает 64 Гбайт.