Intel Core i9-11900K на частоте 7.0 ГГц выбился на третье место в SuperPI 32M
Немецкий энтузиаст sergmann расширил диапазон достижений процессора Intel Core i9-11900K в сфере экстремального разгона, покорив рубеж в 3 минуты 41,782 секунды в тесте SuperPI 32M. Процессор для этого пришлось разогнать под жидким азотом до 7.0 ГГц.
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На частоте 7007 МГц активность сохранили четыре ядра и четыре потока, использовался серийный экземпляр процессора и материнская плата AORUS Z590 Tachyon производства Gigabyte Technology. Полученный результат в SuperPI 32M соответствует второму месту в модельном зачёте и третьему в абсолютном, что неплохо для выборки из 7992 записей.
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