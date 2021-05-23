Илон Маск заявил, что в борьбе фиатных и криптовалют ставку делает на последние
Вечер уикенда – это то время, когда подписчикам проще всего достучаться до Илона Маска (Elon Musk), которого многие солидные информационные агентства России накануне ошибочно называли основателем компании Tesla. Серия противоречивых комментариев главы Tesla и основателя SpaceX в адрес криптовалют уже стоила отдельным инвесторам миллиардных убытков, но он продолжает играть с публикой со страниц Twitter.
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Илон Маск назвал противостояние фиатных и криптовалют настоящим сражением, и сам он признался в готовности занять сторону последних. В этом месяце Tesla отказалась принимать криптовалюту для оплаты электромобилей, хотя в феврале компания приобрела биткоинов на сумму около $1,5 млрд. После майского демарша Маск заявил, что продавать запасы криптовалюты Tesla не собирается, а во время телевизионного шоу, в котором выступал как в роли ведущего, так и в качестве актёра, назвал криптовалюту «аферой». Подобная переменчивость в поведении миллиардера способствует сохранению волатильности криптовалютного рынка, которая начала снижаться после проявления к подобным активам интереса со стороны крупных банков и инвестиционных компаний.
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