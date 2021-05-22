Накопитель Intel Optane P5800X отличился в тестовом пакете AS SSD2.0
Швейцарский энтузиаст OVIZ тему увлечения майнеров ёмкими накопителями поддержал по-своему – он продемонстрировал, на что способен SSD марки Intel семейства Optane P5800X в тестовом приложении AS SSD2.0.
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В связке с накопителем работал разогнанный до 5.5 ГГц процессор Intel Core i9-11900K серии Rocket Lake-S, который охлаждался водой со льдом или так называемым «чиллером». Все восемь ядер и шестнадцать потоков процессора на указанной частоте сохраняли активность.
Непосредственно накопитель Intel Optane P5800X с интерфейсом PCI Express набрал в тесте 15 084 балла, что позволило ему занять первое место среди одиночных накопителей и оказаться на втором месте в абсолютном зачёте.
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