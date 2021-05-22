Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Накопитель Intel Optane P5800X отличился в тестовом пакете AS SSD2.0

Если майнеры уделяют накопителям столько внимания, пришла пора сделать это и оверклокерам.
+
Самая необычная RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке
RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090
RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково

Швейцарский энтузиаст OVIZ тему увлечения майнеров ёмкими накопителями поддержал по-своему – он продемонстрировал, на что способен SSD марки Intel семейства Optane P5800X в тестовом приложении AS SSD2.0.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3070 в Compeo.ru
RX 6900XT - видеокарта для богатых
Galaxy S21 - цена упала на порядок
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке
1Tb HDD на распродаже в Регарде
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Источник изображения: HWBot, OVIZ

реклама

В связке с накопителем работал разогнанный до 5.5 ГГц процессор Intel Core i9-11900K серии Rocket Lake-S, который охлаждался водой со льдом или так называемым «чиллером». Все восемь ядер и шестнадцать потоков процессора на указанной частоте сохраняли активность.

Непосредственно накопитель Intel Optane P5800X с интерфейсом PCI Express набрал в тесте 15 084 балла, что позволило ему занять первое место среди одиночных накопителей и оказаться на втором месте в абсолютном зачёте.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel ssd твердотельные накопители разгон intel optane
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Накопитель Intel Optane P5800X отличился в тестовом пакете AS SSD2.0
+
ASUS не скрывает намерений представить платы на основе AMD X570 с пассивным охлаждением
+
Европейские антимонопольщики одобрили сделку между Intel и SK hynix на $9 млрд
+
NVIDIA объявила о предстоящем расщеплении акций, каждая после этого будет доступнее
+
Аватар в помощь: Sony и Kawasaki разработают платформу для удалённого управления роботами
+
Подтверждена информация об ассортименте и характеристиках видеокарт семейства Intel DG2
7

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
10 мая 2021 22
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 62
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 44
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z590 ACE Gold Edition
19 мая 2021 29
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
20 мая 2021 21
Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
9 мая 2021 67

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сколько FPS нужно здоровому человеку
399
Уменьшаю нагрев своей видеокарты и продляю ее ресурс путем модификации BIOS-a
80
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
18
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
21
Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H3 Wireless
8
Тест iOS 14.6 Beta 3 (сборка 18F5065a) на iPhone 7 (модель A1778)

Сейчас обсуждают

Ivan
07:49
данатная помоичка новая
Разработчики из России анонсировали PIONER — постапокалиптический MMO-шутер про выживание на советском острове
Red Cat
07:46
Ну вроде бы ничего так, только пугает упоминание про ММОРПГ, донаты будут безразмерные?
Анонсирован российский постапокалиптический шутер в духе S.T.A.L.K.E.R. 2
VRoman
07:44
Тут главное пересечь весю интерсекцию раньше, чем противоположная сторона сдвинется сместа. ;-)
Разгонный потенциал Tesla Roadster может оказаться выше ожидаемого
14 +++++++++
07:42
как все запущено....
5 простых приемов, которые помогли мне продержаться почти год без переустановки Windows 10
Ivan
07:39
Крупные Bitcoin-биржи перестали работать на фоне обвала стоимости криптовалюты
h2o
07:39
Разбег, толчок и стыдно подниматься (с) В.С.Высоцкий.
Правительство Китая намеревается полностью запретить майнинг и торговлю криптовалютой в стране
VRoman
07:21
Попробуй - полюбишь. Я 15 лет ездил на относительно медленных машинах. Один раз пересядешь на что-то что может разгоняться до 100 за 4,0-4,5 секунды, потом обратно не захочешь никогда. Я своей маме да...
Разгонный потенциал Tesla Roadster может оказаться выше ожидаемого
Вскукарек Интелбоев
07:19
Это показуха долбойоба ты кусок. Причём здесь политика то? Сегодня погода не очень, тоже они виноваты?
Илон Маск восхитился достижениями СССР в сфере техники, а также рассказал, что верит в инопланетян
Михаил Вигандас
07:18
После того как запустили цифровой юань крипта уверено идет вниз.
Правительство Китая намеревается полностью запретить майнинг и торговлю криптовалютой в стране
ахахах
07:17
байдун маразматик,если ты невкурсе и он порушил уже экономику своей страны.А дальше пойдёт Китайский экономический гнёт
Правительство Китая намеревается полностью запретить майнинг и торговлю криптовалютой в стране
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем